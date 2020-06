Walking on a sandy beach in Malibu, the Saint Laurent man exudes the free spirit inspired by the irreverent allure of Mick Jagger and the Parisian nonchalance of Serge Gainsbourg.

SAINT LAURENT SPRING SUMMER COLLECTION – Images Courtesy of Saint Laurent

Anthony Vaccarello chose Los Angeles to present the Saint Laurent menswear collection, envisioning the city as the latest Marrakech.

Details and colors captured from the mythic 1975 concert tour of the Stones build the ultimate, timeless bohemian attitude.

